«Больная тема для всех»: кто из российских звезд долго не говорил о разводе

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников

Певица Альбина Джанабаева опубликовала совместный снимок с артистом Валерием Меладзе после появившихся в Сети слухов о возможном расставании пары. Кто из российских звездных супругов долго скрывал информацию о разводе и почему?

Почему Сергей и Ирина Безруковы скрывали развод

Актеры Сергей и Ирина Безруковы развелись в 2015 году после 15 лет брака. Они скрывали свое расставание в течение нескольких месяцев. Пара не афишировала расторжение брака из-за нежелания привлекать внимание прессы в непростой для актрисы период — в том же году она похоронила единственного сына.

Сергей Безруков спустя пять лет после развода на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказал, что все годы брака он переживал из-за отсутствия детей.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое. Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди, и вот. А я хотел быть именно в семье, я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание, когда жена и много детей. Это мой образ», — пояснил он.

Как Климова и Петренко после развода выдавали себя за пару

Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова официально зарегистрировали брак в 2004 году и родили двух сыновей. Отношения между ними стали портиться в 2009 году, а в 2013 году актриса забрала детей и ушла из дома.

Бывшие супруги продолжали появляться на публике как пара и делали вид, что у них все хорошо, но не жили вместе. Правду актеры рассказали только через полтора года. Петренко назвал причиной распада брака его пристрастие к алкоголю.

«Помню, как Катя мне тогда в шутку сказала: „Ну все, прощай“. Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня! Ей стало невыносимо», — рассказал он в программе «Судьба человека».

Почему Анастасия Стоцкая два года скрывала развод

Певица Анастасия Стоцкая никогда не выставляла напоказ личную жизнь. О разводе с Андреем Абгаряном она рассказала «Каравану историй» спустя два года после официального расторжения брака. Она молчала ради детей, которые в юном возрасте принимали близко к сердцу изменения в семье.

«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», — объяснилась она.

Почему Варнава и Молочников скрывали свой брак и развод

Актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников официально узаконили свои отношения втайне от общественности. Они преследовали разные цели — брак мог помочь юмористке получить документы на въезд и пребывание США, поскольку режиссер является гражданином Америки.

«Мы уже давно хотели детей, буквально горели этой идеей. Такой был план: уехать в Америку, где я бы учился, а она рожала. Для этого на какое-то время ей пришлось бы поставить карьеру на паузу», — рассказал Молочников в одном из интервью.

В США пара не уехала и развелась спустя полгода.

«Мы расстались. Во всяком случае, мы не живем вместе. Почему? Да по какой-то совокупности причин, которые трудно описать», — подытожил он.

Читайте также:

От любви до ненависти: самые громкие конфликты в семьях российских звезд

New York Post: Костнер забрал детей у жены после расставания

Умерла актриса Ирина Мирошниченко: причина смерти, мужья и главные роли