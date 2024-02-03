Биковича «отменили» на Западе: какой роли лишился актер, что сказал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Актер Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO. В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее против участия в картине российского-сербского актера активно выступал МИД Украины. Что сказал Бикович о своей «отмене» на Западе — в материале NEWS.ru.

Как Бикович оценил решение HBO

По словам Биковича, он был бы рад сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса» — сериале, который ему «действительно нравится».

«[Хотел бы] поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — рассказал актер.

Бикович отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

«Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое», — добавил он.

При этом артист считает, что искусство способно лечить. Он верит, что оно может «объединять и строить мосты».

«И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», — резюмировал Бикович.

Почему решили «отменить» Биковича

Скандал вокруг Милоша Биковича возник после того, как HBO подтвердила его участие в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В ответ МИД Украины в соцсетях опубликовал кадры, на которых Бикович пожимает руку Владимиру Путину.

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала [СВО], теперь сыграет в третьем сезоне шоу на HBO. Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?» — ранее написало украинское дипломатическое ведомство.

При этом МИД Украины не пытался объяснить, каким образом Бикович «поддерживает геноцид» и «нарушает международное законодательство». Кинокомпания HBO тогда не ответила на вопрос.

Что о Биковиче писали на Западе

После заявления Киева персону Биковича долгое время обсуждали в западных СМИ и соцсетях. Так, Daily Mail напомнила, что актер «неоднократно заявлял о своем восхищении российской культурой», а также назвал Россию своей родиной, когда получил из рук Путина Пушкинскую медаль.

The Guardian напомнило, что Бикович поддержал воссоединение Крыма с Россией и настаивал, что этот шаг крымчане сделали сами на референдуме. А американский портал Deadline обвинял Биковича в том, что тот «отказался осудить СВО», а заявил: «каждый конфликт имеет свои обстоятельства».

В комментариях Daily Mail мнения разделились. В то время как одни читатели заявили: «запрещено должно быть все, что связано с Путиным», многие британцы встали на защиту российско-сербского актера.

«Украина должна заниматься боевыми действиями, а киноиндустрию оставить артистам», «Важнее всего свобода мысли и речи, можете не соглашаться, но не диктуйте», «У Украины замашки не по росту, никто не станет для них переписывать историю: актеров, музыкантов, астронавтов, ученых нельзя вычеркнуть только потому, что вам так хочется», «[К черту] Украину, не лезьте в чужое дело», — писали читатели Daily Mail.

Кроме того, МИД Сербии ранее с возмущением ответил на обвинения Украины, назвав Милоша Биковича «одним из самых талантливых актеров страны».

«Подчеркиваем, что претензии украинской стороны необоснованны, поскольку Милош Бикович — прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который хоть и молод, но уже оставил свой след в сербском и международном кинематографе», — подчеркнули сербские дипломаты.

Милош Бикович в 2021 году получил российское гражданство. Он снимался в таких проектах, как «Вызов», «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев», «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед» и «Холоп».

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