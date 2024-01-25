МИД Украины отреагировал на участие Биковича в съемках «Белого лотоса» МИД Украины осудил HBO за участие Милоша Биковича в съемках «Белого лотоса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американскую телекомпанию HBO за то, что российского актера Милоша Биковича пригласили принять участие в съемках третьего сезона популярного сериала «Белый лотос». В аккаунте внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter (X) появилось обращение к телекомпании, в котором подчеркивается, что артист сербского происхождения является гражданином РФ.

В министерстве отметили, что актер поддерживает Россию с самого начала специальной военной операции на Украине. Представители МИД написали: «Можете ли вы работать с [таким] человеком?»

Ранее стало известно, что Милош Бикович исполнит роль русского тренера по йоге в новом сезоне «Белого лотоса». Актер присоединится к нынешнему касту и сыграет с такими артистами, как Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Тайме Таптимтонг. О том, что Биковича пригласили на роль в «Белом лотосе», стало известно 12 января. Съемки стартуют в феврале в Таиланде.

Милош Бикович в феврале 2021 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Актер выразил благодарность за предоставление российского паспорта и написал в социальных сетях, что впредь считает РФ своей родиной.