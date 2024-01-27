Милоша Биковича пытаются отменить на Западе после обвинений в геноциде Западные СМИ пытаются отменить Милоша Биковича из-за поддержки России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского актера сербского происхождения Милоша Биковича пытаются отменить на Западе после того, как МИД Украины выдвинул в его адрес обвинения в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». Ряд известных британских и американских изданий уже несколько дней пишут о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

Так, The Guardian ставит Биковичу в вину наличие российского гражданства, а также то, что он «снимался в многочисленных российских постановках и регулярно говорил о своем восхищении русской культурой». Новость об этом уже второй день входит в число самых читаемых на сайте издания в разделе культуры.

Таблоид Daily Mail добавил в подводке к новости об артисте, что ему «запрещен въезд на Украину с 2019 года из-за заявления о том, что граждане Крыма имеют право сами решать вопрос об объединении с Россией».

Американский портал Deadline также обвиняет Биковича в том, что он отказался открыто осудить спецоперацию на Украине, а лишь заявил, что «каждый конфликт имеет свои обстоятельства».

При этом сербское агентство Tanjug сообщает, что в Министерстве иностранных дел Сербии заступились за Биковича и назвали обвинения в его адрес необоснованными. В ведомстве отметили, что он является одним из самых знаменитых сербских актеров и известен во всем мире.

Мы подчеркиваем, что претензии украинской стороны необоснованны, Милош Бикович прежде всего является одним из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, несмотря на столь молодой возраст, уже оставил след как в сербском, так и в международном кино, — отметили в МИД страны.

В HBO скандал пока никак не комментировали.

О том, что Биковича пригласили на роль в «Белом лотосе», стало известно 12 января. Съемки стартуют в феврале в Таиланде. Позже стало известно, что он исполнит роль русского тренера по йоге.

«Белый лотос» задумывался как мини-сериал, в его первом сезоне рассказывалось о похождениях постояльцев и сотрудников одноименного вымышленного отеля на Гавайях. Проект решили продолжить, и действие второго сезона уже разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Детали нового сюжета нового сезона держатся в тайне.

Российское гражданство Бикович получил в феврале 2021 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Актер выразил благодарность за предоставление российского паспорта и написал в социальных сетях, что впредь считает РФ своей родиной.