Милош Бикович сыграет русского в популярном американском сериале «Антиглянец»: Милош Бикович сыграет русского тренера в сериале «Белый лотос»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Российский актер Милош Бикович исполнит роль русского тренера по йоге в новом сезоне американского сериала «Белый лотос», пишет Telegram-канал «Антиглянец». По его информации, актер присоединится к нынешнему касту и сыграет с такими артистами, как Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Тайме Таптимтонг.

По мнению авторов канала, Биковича решили пригласить на роль русского, потому что в Голливуде частично «отменили» российских актеров, а звезда фильма «Холоп» является сербом по национальности.

Известно, что «Белый лотос» задумывался как мини-сериал, в его первом сезоне рассказывалось о похождениях постояльцев и сотрудников одноименного вымышленного отеля на Гавайях. Проект решили продолжить, и действие второго сезона уже разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Детали нового сюжета нового сезона держатся в тайне.

О том, что Биковича пригласили на роль в «Белом лотосе», стало известно 12 января. Съемки стартуют в феврале в Таиланде.

Милош Бикович в феврале 2021 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Актер выразил благодарность за предоставление российского паспорта и написал в социальных сетях, что впредь считает РФ своей родиной.