«Свежий папа»: Бикович отпраздновал рождение сына с цыганами Бикович подтвердил рождение сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович отпраздновал рождение сына по сербскому обычаю — с цыганами и в рваной футболке. Каждый из гостей торжества отрывал от одежды новоиспеченного отца кусок. Видео, на котором он танцует под традиционный сербский оркестр, артист опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В Сербии есть традиция — рвать футболку на «свежем» папе. И никто так не зажигает, как цыгане! Мои братья, они сказали, что у меня «цыганская душа», и я это воспринимаю как большой комплимент. Мои друзья, мои любимые, те, кто рядом и в радости, и в горе, спасибо вам за все. День рождения еще не начался, а свой главный подарок я уже получил, — написал артист.

Ранее артист намекнул на рождение ребенка, опубликовав «татуировку», сделанную ручкой. На милом маленьком рисунке были изображены мама, папа и малыш. Пользователи Сети, поклонники, знакомые и журналисты поспешили поздравить пару с важным событием.

В декабре 2023 года Иван Охлобыстин рассказал, что Бикович покинул ряды холостяков. По его словам, артист женился на своей беременной подруге. Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич. В сентябре актер сообщил в соцсетях о беременности своей девушки. Известно, что Малич — юрист, ей 26 лет, раньше она жила в Черногории.