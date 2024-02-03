«Торжество абсурда»: Бикович оценил свою «отмену» на Западе Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса» после критики МИД Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO, об этом он сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее против участия в картине российского-сербского актера активно выступал МИД Украины. Бикович назвал сложившуюся ситуацию «торжеством абсурда».

Я был бы рад сниматься в «Белом лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы, — рассказал актер.

Бикович отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Ранее МИД Украины выдвинул в адрес Биквича обвинения в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

Сербский актер Милош Бикович в 2021 году получил российское гражданство. Он снимался в таких проектах, как «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев», «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед» и «Холоп».