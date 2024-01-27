Биковича решили «отменить» на Западе? Что он сделал, при чем здесь Украина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Российского актера сербского происхождения Милоша Биковича пытаются «отменить» на Западе после того, как Киев обвинил его в «геноциде». Кто и почему пытается его отменить, что о нем пишут на Западе и кто встал на его защиту?

Кто пытается отменить Милоша Биковича

Скандал вокруг Милоша Биковича («Холоп», «Лед», «Крылья империи») возник после того, как американская компания HBO подтвердила его участие в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В ответ МИД Украины в соцсетях опубликовал кадры, на которых Бикович пожимает руку Владимиру Путину.

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала [СВО], теперь сыграет в третьем сезоне шоу на HBO. Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?» — написало украинское дипломатическое ведомство.

МИД Украины не пытался объяснить, каким образом Бикович «поддерживает геноцид» и «нарушает международное законодательство». Кинокомпания HBO не ответила на вопрос.

Что о Биковиче пишут на Западе

После заявления Киева персону Биковича третий день обсуждают в западных СМИ и соцсетях. Так, Daily Mail напомнила, что актер «неоднократно заявлял о своем восхищении российской культурой», а также назвал Россию своей родиной, когда получил из рук Путина Пушкинскую медаль.

The Guardian напоминает, что Бикович поддержал воссоединение Крыма с Россией и настаивал, что этот шаг крымчане сделали сами на референдуме. А американский портал Deadline обвинил Биковича в том, что тот «отказался осудить СВО», а заявил лишь, что «каждый конфликт имеет свои обстоятельства».

Кто защищает Биковича

В комментариях Daily Mail мнения разделились. В то время как одни читатели заявили, что «запрещено должно быть все, что связано с Путиным», многие британцы встали на защиту российско-сербского актера.

«Украина должна заниматься боевыми действиями, а киноиндустрию оставить артистам», «Важнее всего свобода мысли и речи, можете не соглашаться, но не диктуйте», «У Украины замашки не по росту, никто не станет для них переписывать историю: актеров, музыкантов, астронавтов, ученых нельзя вычеркнуть только потому, что вам так хочется», «[К черту] Украину, не лезьте в чужое дело», пишут читатели Daily Mail.

МИД Сербии с возмущением ответил на обвинения Украины, назвав Милоша Биковича «одним из самых талантливых актеров страны».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Милош Бикович

«Подчеркиваем, что претензии украинской стороны необоснованны, поскольку Милош Бикович — прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который хоть и молод, но уже оставил свой след в сербском и международном кинематографе», — подчеркнули сербские дипломаты.

Что сейчас выходит с Биковичем

Съемки третьего сезона «Белого лотоса» должны начаться в феврале 2024 года. Они будут проходить в Таиланде — в Бангкоке и на острове Пхукет. Первый сезон сериала снимали на Гавайях, второй — на Сицилии.

Между тем 25 января появился трейлер новой комедии с Милошем Биковичем, которая называется «Любовь со второго взгляда». Романтический фильм с Биковичем и Региной Тодоренко в главных ролях снял режиссер Олжас Нурбай. Премьера назначена на 7 марта.

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