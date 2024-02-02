«Не такая уж зайка»: что известно о скандалах и жесткости Сергея Лазарева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певица и телеведущая Ирина Ортман рассказала, что Сергей Лазарев в качестве председателя жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» проявляет себя достаточно жестко. Что известно о нраве артиста, какие скандалы с ним случались?

Как Лазарев увольняет жюри

По словам Ортман, на Лазареве, как на председателе «сотни» жюри, лежит большая ответственность.

«Каждый из нас — это один из ста. А Сергей — лидер сотни, он в итоге за все отвечает. Поэтому и бывает, что он так категоричен в своих оценках. И да, действительно, порой ругается. Помню, грозился кого-то даже уволить со „стены“ за необъективную и неконструктивную критику. Может крикнуть: „Все! Уволен!“ У нас, кстати, действительно увольняли экспертов... Эксперты, конечно, могут меняться, но есть костяк, который держится из сезона в сезон», — сказала она в разговоре с aif.ru.

Telegram-канал «НеМалахов» отметил, что «оказывается, Сережа Лазарев не такая уж зайка».

В марте 2020 года Лазарев устроил скандал на «Ну-ка, все вместе!». Причиной стала несправедливая, по его мнению, оценка выступления одной из участниц проекта. Во время записи программы певец вступил в жаркий спор с поэтом-песенником Симоном Осиашвили, которому не понравилось, что участница исполняла песню на английском, а не на русском языке.

«Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — заявил Лазарев.

Певец отметил, что он против стереотипов и неаргументированного мнения. Члены жюри, по его словам, должны оценивать конкурсанта не по языку, на котором он поет, а по качеству исполнения, вокальным данным и артистизму.



«Меня самого так часто в этой жизни „судили“ и „затыкали“ из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим», — добавил Лазарев.

Что за скандал с Лазаревым из-за ванной

В ноябре 2023 года Лазарев рассказал своим подписчикам в соцсетях о впечатлениях от гостиницы в Перми, куда он приехал в рамках гастролей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

Артист рассказал, что номер гостиницы, куда он заселился, оказался неубранным, а ванна — старой, грязной и с чужими волосами.

«Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть? Заселился в номер отеля типа «пять звезд», — сказал Лазарев.

По словам артиста, он не стал устраивать скандал обслуживающему персоналу и просто переехал после концерта в другой отель.

Администрация пермской гостиницы сделала официальное заявления по инциденту.

«Плохие отзывы об отелях есть всегда, они же и мотивируют двигаться дальше. Более того, гостиничный бизнес, наверное, единственный, который так быстро позволяет получить обратную связь от гостей. Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление», — говорилось в сообщении.

В каком клипе Лазарева нашли пропаганду ЛГБТ

В декабре 2023 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

Суд установил, что кадры в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности союзу мужчины и женщины и пропагандируют ЛГБТ.

«Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук [ласкающие друг друга], <...> принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения», — объяснили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

С YouTube-канала клип «Так красиво» был удален. К тому моменту он успел набрать более шести миллионов просмотров.

Что за скандал был у Лазарева с Волочковой

30 ноября 2023 года Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на ковровой дорожке на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Волочкова подошла к артисту и предложила вместе попозировать на камеру, но тот отказал. Артист признался, что ему не стыдно за это.

«У меня не было возможности сфотографироваться со всеми, кто хотел», — объяснил певец.

В декабре Волочкова призналась в беседе в Telegram-канале ZHARA MAG, что обожает Лазарева, ей нравится его творчество, а также отметила, что спела бы с ним дуэтом.

«Серега, я тебя обожаю. Со мной не сфоткался, я хоть сфоткаюсь с твоей фотографией. <...> Давай запишем дуэт крутой. Вот это предложение, подкупающее своей новизной», — сказал танцовщица.

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