Составлен список политиков РФ, поддержавших участников «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что к участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой нужно быть снисходительнее. Кто еще из российских политиков высказывался в поддержку знаменитостей, посетивших скандальное мероприятие?

Что сказал Валуев

По словам парламентария, мир шоу-бизнеса оторван от реальной жизни, и общество надо ограждать от действий его представителей. В то же время экс-боксер выразил уверенность в том, что к участникам «голой» вечеринки нужно относиться снисходительнее. Валуев считает, что наказание Ивлеевой, организовавшей скандальное мероприятие в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, похоже на травлю.

«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», — заявил депутат в беседе с изданием «360».

Участники вечеринки в «Мутаборе» были уверены, что посещают типичное светское мероприятие, и разгоревшийся скандал стал для них откровением, сказал Валуев. Он добавил, что подобная тусовка состоялась в неподходящее время.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», — констатировал парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Валуев

Как поддержала «голых» звезд Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik 27 декабря заявила, что общественное осуждение, которое обрушилось на участников «голой» вечеринки Ивлеевой, дает им шанс стать лучше через испытания и работу над собой. По словам дипломата, оскандалившиеся звезды должны исправиться не ради кого-то, а ради себя.

«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше. Не ради нас, не ради кого-то, не для того, чтобы показаться на экране чуть привлекательнее или сыграть какую-то роль якобы раскаявшихся, а по-настоящему, ради себя в первую очередь», — отмечала Захарова.

Она подчеркивала, что каждому человеку на определенном жизненном этапе «преподают похожие по болезненности уроки». Вопрос заключается в том, сможет ли человек вынести из сложившейся ситуации вывод, который сделает его лучше, констатировала Захарова.

«Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди (участники „голой“ вечеринки — NEWS.ru) проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше», — добавила представитель российского дипломатического ведомства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Мария Захарова

Как хочет помочь участникам «голой» вечеринки Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что посетившие «голую» вечеринку знаменитости хотели бы изменить к себе отношение общества, но не знают, как это сделать. По его мнению, в этом им поможет создание этического совета при Минкульте.

«Я как христианин всегда выступаю за то, чтобы любой Савва мог стать апостолом Павлом. И поэтому хочу озвучить свою идею о создании этического совета при Минкульте, где бы могли рассматриваться вопросы, не связанные непосредственно с уголовными нарушениями, а с нарушениями этических норм, где могли бы давать советы, рекомендации артистам, каким образом можно было бы исправить сложившуюся ситуацию», — сказал Милонов.

Необходимо некое сообщество, которое будет помогать «заблудшим овцам вернуться на зеленый лужок российской государства», считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Поддержал ли участников «голой» вечеринки Путин

26 января президент России Владимир Путин провел в Петербурге встречу со студентами, которые принимали участие в спецоперации. Он объявил, что именно такие люди станут костяком новой российской элиты, а не те, кто «обнажают гениталии». Говоря о последних, глава государства добавил, что «такие чудики» все равно нужны обществу.

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал Путин.

Читайте также:

«Одинокая пенсионерка» лишилась 22 млн рублей: что происходит с Лолитой

США, несчастье, возвращение: куда пропал Киркоров после «голой» вечеринки

Составлен список участников «голой» вечеринки, которых перестали «отменять»