США, несчастье, возвращение: куда пропал Киркоров после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров столкнулся с отменой своих выступлений на сцене и ТВ после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Где он сейчас, вернулся ли в Россию из США, какие концерты отменили?

Где сейчас Киркоров

Народного артиста России в компании его нового концертного директора Максима Ситника,уроженца Донбасса, заметили на концерте исполнительницы Мадонны, который прошел 22 января в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden. В руках у Киркорова были полные пакеты мерча певицы.

По информации MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. По данным издания, поп-король мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — писали журналисты.

В то же время экс-участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что Киркоров все еще находится в Штатах и присматривает за виллой в Майами, которую он переоформил на своих детей. В беседе с изданием 7days шоумен уточнил, что поп-король следит за тем, чтобы на территории дома не поселились мигранты.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — заявил Рустам.

Также Солнцев предположил, что Киркоров находится не в лучшем эмоциональном состоянии. По его словам, певец не выглядит счастливым на фото из США.

«Судя по фотографиям, вид у него довольно перепуганный, он несчастлив на этих фотографиях. Зачем-то он пошел на концерт лица капиталистического народного творчества — певицы Мадонны. Лицо при этом его не выражает счастья», — добавил шоумен.

Выходил ли Киркоров на связь из США

Во время отъезда в Штаты Киркоров поздравил актера Александра Петрова с 35-летним юбилеем. На своей странице в социальных сетях он опубликовал сторис из смонтированных совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».

«С днем рождения!» — написал король российской эстрады под видео.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие выступления Киркорова отменили

После посещения артистом «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», выступления поп-короля на сцене и телевидении были отменены. Федеральные каналы вырезали сцены с участием исполнителя из своих новогодних эфиров, также зрители не увидели Киркорова в пародии «Иван Васильевич меняет все!», сериале «Сваты» и YouTube-шоу «ЧБД».

По информации MK.RU, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны. Артист должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле певец собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не фигурирует.

Помимо этого, артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Сколько денег потерял Киркоров

Концертный продюсер Сергей Лавров заявлял, что Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. В разговоре с MK.RU он отметил, что артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

Сообщалось, что Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей. Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием. Кроме того, отменены и два больших концерта поп-короля, за которые он заработал бы около 20 млн рублей.

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“», — писал KP.RU.

Выступал ли Киркоров на сцене после «голой» вечеринки

После скандала из-за мероприятия в «Мутаборе» Киркоров выступил в дубайском ресторане Chalet Berezka 6 января. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с шансонье Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае».

Как отмечалось, заведение было заполнено публикой, а зрители тепло встретили артиста, подпевали ему и дарили цветы.

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