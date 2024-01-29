«Поможем заблудшим овцам»: Милонов о прощении «отмененных» звезд Депутат Милонов предложил создать этический совет для прощения артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Создание этического совета при Минкульте может помочь участникам «голой» вечеринки и другим оступившимся артистам встать на путь исправления, заявил NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Он добавил, что многие звезды хотели бы изменить к себе отношение общества, но не знают, как это сделать.

Я как христианин всегда выступаю за то, чтобы любой Савва мог стать апостолом Павлом. И поэтому хочу озвучить свою идею о создании этического совета при Минкульте, где бы могли рассматриваться вопросы, не связанные непосредственно с уголовными нарушениями, а с нарушениями этических норм, где могли бы давать советы, рекомендации артистам, каким образом можно было бы исправить сложившуюся ситуацию, — сказал Милонов.

Депутат пояснил, что есть артисты вроде Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые сознательно нарушают российское законодательства, а есть те, кто «вляпались по глупости, но при этом не совершили чего-то уж совсем непозволительного, выходящего за рамки». Таким деятелям культуры и искусства нужно помогать, уверен Милонов.

Нужен некий профсоюз, некое сообщество, саморегулирующая организация, которая занимается не тем, что пытается выпить бабло из бюджета, а которая действительно помогает заблудшим овцам вернуться на зеленый лужок российской государства, — добавил Милонов.

Ранее депутат Госдумы Александр Шолохов посоветовал участникам «голой» вечеринки идти работать в ДК массовиками-затейниками или аниматорами, потому что это соответствует их уровню. Парламентарий добавил, что отношение общества к артистам, присутствовавшим на скандальной тусовке Анастасии Ивлеевой, уже не изменится и и они никогда не смогут зарабатывать, как раньше.