«Пусть идут работать в ДК»: депутат Шолохов о гостях «голой» вечеринки Депутат Шолохов посоветовал гостям «голой» вечеринки работать в ДК аниматорами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Александр Шолохов

Участникам «голой» вечеринки, организованной в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года, самое место в Доме культуры, заявил NEWS.ru депутат Александр Шолохов. По его словам, они могут работать массовиками-затейниками или аниматорами, потому что это их уровень. Парламентарий добавил, что отношение общества не изменится к артистам, присутствовавшим на скандальной тусовке Анастасии Ивлеевой, и они никогда не смогут зарабатывать, как раньше.

Пусть идут работать в ДК, на тот уровень учреждения культуры, которого они заслуживают, массовика-затейника и аниматора. Они уже не будут зарабатывать по-прежнему, — заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по культуре.

Депутат пояснил, что в последнее время общество изменилось. По его мнению, оно не примет извинения артистов, участвовавших в вечеринке. Шолохов подчеркнул, что отношение людей к Филиппу Киркорову, Лолите и другим исполнителям не изменится, как бы они ни пытались заслужить их прощение. Однако, по словам депутата, на самом деле звездам шоу-бизнеса это и не нужно.

Артистам глубоко фиолетово, простило их общество или нет. Им важно, ходят ли к ним на концерты, платят ли им деньги. И сейчас мы видим, что все эти извинения основаны на одном: «У меня отменили концерт, верните назад, как было, я готов для этого сделать все», — сказал парламентарий.

Ранее депутат ЛДПР Андрей Луговой заявил, что любой, кто попытается нанести ущерб Родине, лишится всего и «подохнет» за пределами России, «как последняя собака». Так он прокомментировал новый законопроект, который предусматривает конфискацию имущества у осужденных, в том числе за дискредитацию ВС РФ. Документ прошел первое чтение в Госдуме.