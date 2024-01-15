Возвращение к работе, «решение вопросиков», ФНС: где сейчас Настя Ивлеева

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Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева возвращается к своей деятельности после скандала с «голой» вечеринкой. Где она сейчас, чем занимается, что с иском на миллиард?

Вернулась ли Ивлеева в Москву

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что 14 января Ивлеева вернулась в Москву из Санкт-Петербурга. По информации ресурса, блогер продолжает «разгребать» проблемы после организованной ей «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря.

Как пишет SHOT, Ивлеева возвращается к рабочему процессу. Источник уточняет, что уезжать из России она не намерена. Сейчас телеведущая решает вопросы с различными ведомствами, в том числе с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая заинтересовалась ее деятельностью после скандального мероприятия.

«Вчера (14 января) Ивлеева вернулась в Москву. Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания „новогодней паузы“ в работе различных ведомств (в том числе налоговой)», — отмечается в публикации SHOT.

Ранее сообщалось, что Ивлеева могла покинуть Россию и уехать в Дубай.

Какие были долги у Ивлеевой

29 декабря сообщалось, что телеведущая практически полностью погасила долги перед ФНС. По данным KP.RU, на тот момент она оставалась должна государству 58 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на работу бизнеса с 2020 по 2023 год.

«Изначальная сумма неуплаченных налогов переваливала за 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила лишь 13 млн. Остальное не занесено до сих пор, поэтому и была назначена налоговая проверка», — уточнял Telegram-канал.

В то же время издание «Октагон» утверждало, что в общей сложности Ивлеева может задолжать налоговой около 210 млн рублей.

Что решил суд по миллиардному иску к Ивлеевой

10 января Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за организованную телеведущей «голую» вечеринку. Речь идет об иске, который подала инициативная группа во главе с актером и каскадером Александром Иншаковым. Уточняется, что причиной решения суда стала регистрация Ивлеевой.

«Определением от 9 января 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Где Ивлеева провела новогодние праздники

6 января телеведущая разместила на своих страницах в социальных сетях видеообращение к подписчикам на фоне слухов об отъезде в Дубай. Ивлеева рассказала, что проводит праздничные дни в Петербурге с родными и близкими. Также она поздравила подписчиков с Новым годом и Рождеством.

«Друзья мои, дорогие, всем большой привет. Во-первых, хочу начать с того, что я безумно по вам соскучилась, невероятно. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, друзьями, близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть, перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю, и до скорой встречи», — сказала Ивлеева.

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