Составлен список участников «голой» вечеринки, которых перестали «отменять»

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Дима Билан, Лолита Милявская

Артисты, принявшие участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, возобновляют концертную деятельность после череды «отмен». Кто вернется на сцену, состоятся ли выступления певца Филиппа Киркорова?

Кто из артистов даст концерты после «голой» вечеринки

Певец Дима Билан намерен дать в феврале два концерта в Москве, после чего отправится в тур по России. Сольные выступления артиста запланированы в Набережных Челнах, Ижевске, Перми и других городах. Пресс-агент артиста Марина Царева подтвердила «Известиям», что эти шоу состоятся.

Певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке столкнулась с отменой выступлений, запланированных в рамках ее юбилейного тура. Однако не все концертные площадки стали расторгать договоренности с артисткой. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске.

«Организатор не отказывался, никто не говорил запрещать концерт Лолиты. Договор у нас заключен, мы со своей стороны его расторгать не собираемся», — уточнили в ДК имени Солдатова в Перми.

Певица Анна Асти являлась хедлайнером вечеринки Ивлеевой, и на фоне скандала были отменены ее выступления в новогодних шоу в клубе Gipsy и в Barvikha Luxury Village. Позднее артистка уехала из России, а спустя месяц молчания сообщила, что находится в отпуске и на настоящий момент восстанавливается после двух операций на ногах.

Исполнительница заявила, что вернется на сцену спустя месяц-полтора. Согласно афише ее концертов, в марте Анна Асти вернется к туру по российским городам с концертной программой «Феникс».

Весной также запланирован концерт рэпера Джигана. Менеджер артиста сообщил, что тот примет участие в клаб-шоу в клубе «Заварка» 8 марта, однако дальше планов на выступления пока нет. Еще одна участница «голой» вечеринки — певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) — должна выйти на сцену в ходе концерта «Удачные песни» 6 апреля в Москве.

«Отмена концертов — вопрос ситуативный. Когда скандал с „голой“ вечеринкой только разгорался, концерты отменялись если не день в день мероприятия, то накануне. Есть вероятность, что и обещанные концерты Лолиты и Билана могут перенести или отменить позже, ближе к дате предполагаемых мероприятий», — отметили «Известия».

Вернется ли Филипп Киркоров на сцену

После участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров остался без концертов, а также был вырезан из фильма «Иван Васильевич меняет все». В ближайшее время артист должен выступить на премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, в коллективных концертах «О чем поют 8 Марта» в Crocus City Hall и «Удачные песни» на MTC Live Arena.

На настоящий момент концертные площадки затрудняются ответить на вопрос, появится ли Киркоров на сцене, а менеджер артиста Екатерина Успенская на вопрос об участии поп-короля в «Золотом Граммофоне» заявила, что будет обладать точной информацией не ранее 7 февраля.

Относительно концерта в честь 8 Марта в Crocus City Hall сказали, что не в курсе состава артистов и не могут гарантировать присутствие Филиппа Киркорова на мероприятии.

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