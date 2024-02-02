«Одинокая пенсионерка» лишилась 22 млн рублей: что происходит с Лолитой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита

Певица Лолита Милявская потеряла десятки миллионов рублей из-за отмены концертов после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Что об этом известно, какие выступления отменили, о чем артистка рассказала поклонникам?

Сколько денег потеряла Лолита после «голой» вечеринки

Как пишет Telegram-канал Readovka, Лолита оказалась в числе наиболее «пострадавших» участников «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Так, сначала были отменены новогодние выступления певицы, позднее сорвался гастрольный тур по городам Московской области в честь 60-летия артистки.

«В целом артистка задумывала провести с размахом свою юбилейную программу, посвященную 60-летию. Концерты должны были пройти на площадках в семи городах: в КДЦ „Сатурн“ (Раменское), КТЦ „Дружба“ (Чехов), ЛДК (Люберцы), Дворце культуры в Ступино, КДЦ „Зимний театр“ (Орехово-Зуево), ДК „Коломна“, ЦДК им. Калинина (Королев)», — сообщает Readovka.

По информации источника, в среднем гонорар за концерт Лолиты составляет 3 млн рублей. Telegram-канал подсчитал, сколько примерно денег лишилась исполнительница из-за отмены гастрольного тура по Подмосковью.

«За вычетом расходов на аренду помещений, стоимость которой варьируется от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, итоговая сумма, которую могла бы заработать певица, составляет более 22 млн рублей. Хотя Милявская и заявляла, что не расстроена из-за отмены своих концертов, складывается впечатление, что после скандала кубышечка звезды все же знатно опустела», — отмечается в публикации Readovka.

Сама Лолита ранее прокомментировала финансовые потери из-за отмены концертов. Как отмечала артистка, она больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду.

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило двух лет ковида без работы», — заявляла Лолита.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Какие концерты Лолиты еще не отменили

Не все концертные площадки стали расторгать договоренности с артисткой после скандала из-за «голой» вечеринки. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске.

«Организатор не отказывался, никто не говорил запрещать концерт Лолиты. Договор у нас заключен, мы со своей стороны его расторгать не собираемся», — уточнили «Известиям» в ДК имени Солдатова в Перми.

Чем сейчас занимается Лолита

31 января певица в своем Telegram-канале опубликовала видеосообщение из магазина стройтоваров. По словам Лолиты, она прислушалась к подписчикам и решила приукрасить интерьер своей квартиры.

«Одинокая пожилая пенсионерка ищет <...>. Я послушала всех своих подписчиков и пошла купила новые шаблоны, валики, кисти, растворитель, хотя он мне не нужен, потому что все краски оказались на водной основе. Ждем новый потолок», — сказала исполнительница на видео.

В этот же день Лолита показала, как она изменила ванную комнату в квартире. Судя по кадрам, потолок она разукрасила орнаментом.

Ранее певица заявляла, что в связи с событиями после «голой» вечеринки стала больше времени уделять домашним делам и семье. Также артистка приняла участие в благотворительной акции журналистки Ксении Собчак в поддержку жителей Белгорода.

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