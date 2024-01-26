Путин объяснил, почему обнаженным «чудикам» не место среди элиты Путин: элита страны должна формироваться не из чудиков, обнажающих гениталии

Фото: kremlin.ru

Элита страны должна формироваться из участников специальной военной операции, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Такое мнение он высказал в ходе встречи со студентами — участниками СВО.

Мы обязаны поддерживать этих ребят. Сегодня я общался со студентами, которые прервали свое обучение и отправились на передовую. Именно из числа таких людей мы должны формировать элиту нашей страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают, — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе той же встречи Путин назвал происходившие события в Донбассе геноцидом по вине Украины. По его словам, русских там решили объявить нетитульной нацией. Глава государства также признался, что в связи с этим он хотел бы выругаться, но из-за присутствия дам и телекамер ему приходится сдерживать себя.

Напомним, что Путин не в первый раз вспоминает «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. 16 января на встрече с главами муниципалитетов вопросы президент заявил, что правильными жизненными ценностями обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.