Налоговая подала в суд на Лазарева из-за долгов Mash: налоговая подала в суд на Лазарева и арестовала его счета из-за долгов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Telegram-канал Mash пишет, что налоговая служба подала в суд на российского певца Сергея Лазарева из-за долгов. По его данным, ООО «Пудель-штрудель», учредителем которой является исполнитель, уже находится в процессе ликвидации, а его счета арестованы.

Компания певца занималась праздничными блюдами для животных. По информации канала, за время своей работы предприятие задолжало государству 46 200 рублей. Также, как пишет канала, ООО «Рижский кофе» не донесло налоговой 90 500 рублей, организация развивала рестораны, а также доставляло продукты.

Как отмечает канал, из числа владельцев Лазарев вышел ещё в 2019 году, однако долги с того времени остались. Канал пишет, что певца ждут долгие судебные разбирательства, которые могут закончиться арестом имущества артиста.

Ранее предприниматель Андрей Ковалев сообщил, что ФНС и другие проверяющие органы активизировали работу с блогерами после его многочисленных обращений. Отвечая на вопрос об уголовных делах и проверках в отношении Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек), Анастасии Ивлеевой, Аяза Шабутдтинова, бизнесмен признался, что рассказал про схемы уклонения от уплаты налогов. После этого, по его словам, «дело тронулось».