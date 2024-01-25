Галкин, Хаматова, «Би-2»: в какие скандалы попадали уехавшие из РФ артисты

Фото: Bi-2/Twitter.com//Global Look Press

После начала спецоперации некоторые российские артисты перебрались за рубеж, где продолжили свои выступления. Что известно о скандалах с их участием?

Кого из артистов задерживали за границей

Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Артистам грозит штраф, на настоящий момент они ожидают заседания суда.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. — NEWS.ru) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе „Би-2“. Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — сообщили в туристической полиции королевства.

По данным Telegram-канала SHOT, группе грозит штраф в 124 тысячи рублей и депортация. Источник сообщает, что артисты были задержаны сразу после выступления в ночном клубе Illuzion. При этом представитель группы заявила, что не в курсе ситуации.

Группа «Би-2» дала концерт в Пхукете 24 января. Исходя из опубликованных роликов в Сети, на выступлении присутствовал солист коллектива Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин

Внимание заграничной полиции в сентябре 2023 года также привлек актер Алексей Панин. Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии задержали его, после того как он устроил дебош, и отправили в вытрезвитель. В местном департаменте полиции заявили, что артист «в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению».

Сам Панин утверждает, что пришел в публичный дом за алкоголем, так как ночью в Эстонии спиртное приобрести нельзя. Как подчеркнул актер, там он «точно не дебоширил», однако «получился бытовой конфликт».

«Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию, и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», — рассказал Панин.

В какие еще скандалы попадали уехавшие артисты

Российского публициста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и художника Андрея Бильжо в январе заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии, об этом сообщила журналист Марина Юденич в своем Telegram-канале.

«Пишут тут, что Бильжо и Шендерович промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый — по Венеции, второй — по Риму. При этом избегают ключевых туристических мест вроде собора Святого Марка. То есть экскурсии по закоулкам, при этом денег хотят солидных», — отметила она.

Комик Семен Слепаков попал в скандал в Эстонии, после того как на мартовском концерте в Таллине пошутил про премьера страны Каю Каллас, отметив, что у политика есть смешное прозвище из двух первых букв имени и фамилии. В ходе выступления юморист также шутил над санкциями и эстонской армией, после чего предположил, что его «могут больше не пустить в страну», а зрители заявили, что были разочарованы артистом.

Актрису Чулпан Хаматову в ноябре 2023 года со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. Директор заведения рассказала, что артистка пришла в зал и обратилась к официанту на русском языке, но сотрудник ресторана отказался ее обслуживать.

По информации «Абзаца», гости Cemodans, расположившиеся за соседним столиком, попросили российскую актрису покинуть заведение, но в ответ Хаматова опрокинула стакан с водой и стала грозить плохими отзывами о заведении.

«Набросилась на нашего сотрудника. Он молодой, русского не знает. В нашем заведении его никто не знает», — сказала директор.

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.

Помимо этого, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали комика на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Артист негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

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