Волочкова снова проиграла в суде экс-солистке «Стрелок» Mash: с Волочковой взыскали 40 тысяч рублей по делу об оскорблениях Любомской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой еще 40 тысяч рублей по делу об оскорблениях в адрес бывшей солистки группы «Стрелки» Екатерины Любомской, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, артистка должна компенсировать певице затраты на адвоката.

Любомская, которая проживает по соседству с Волочковой в элитном поселке Новахово, написала на нее заявление в 2022 году, когда сняла на видео, как балерина справляет нужду под елкой и ходит голой на своем участке. Певица отправила ролик в чат жителей поселка, после чего начала получать в свой адрес оскорбления. Тогда Любомская подала в суд иск о защите чести и достоинства. По этому делу с Волочковой взыскали 360 тысяч рублей.

Ранее Волочкова написала заявление в Следственный комитет с жалобой на актера Никиту Джигурду и его помощника, который мог осуществить съемку ее интимного танца. Балерина потребовала привлечь их к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни».

Как подчеркнула Волочкова в заявлении, она пригласила Джигурду в гости и не ожидала от него «недопустимых действий». При этом она не заметила, производил ли съемку помощник в момент их с актером интимного танца, но видела, что у него в руках был телефон.