Волочкова пожаловалась на Джигурду в Следственный комитет Волочкова написала заявление на Джигурду за сбор информации о ее частной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление в Следственный комитет с жалобой на актера Никиту Джигурду и его помощника, который мог осуществить съемку ее интимного танца. Артистка попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни».

Сегодня с моим адвокатом Романом Поповым мы подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят правоохранительные органы, — подчеркнула артистка.

В заявлении балерина отметила, что пригласила Джигурду и его помощника в гости и не ожидала от них «недопустимых действий». Она также отметила, что не обратила внимания, производил ли съемку помощник в момент их с Джигурдой интимного танца, но видела, что у него в руках был телефон.





Полагаю, что он [Джигурда] решил как-то поднять мне настроение, в связи с чем приспустил с меня домашние брюки. При этом находился его помощник, — говорится в заявлении.

Ранее Волочкова призналась на пресс-конференции в Москве, что испытала шок и разочарование, когда в Сети оказалось ее домашнее видео с Никитой Джигурдой, где артист снял с нее штаны и поцеловал в область нижнего белья. Артистку расстроило, что видео слили люди, которых она пустила к себе домой.