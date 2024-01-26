Опубликован список звезд шоу-бизнеса, которых подозревали в эскорт-услугах Брежнева и Волочкова вошли в список звезд, которых подозревали в эскорт-услугах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева, телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова попали в список звезд российского шоу-бизнеса, которых подозревали в оказании эскорт-услуг. Модель Виктория Боня заявила, что Брежнева соглашалась на свидания с мужчинами за $100 тысяч и часы за $70 тысяч в подарок, при этом она могла передумать, если молодой человек ей не понравился. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки».

Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: «Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой». И мой один очень близкий человек говорит: «Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 тысяч». Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под $70 тысяч. И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге он когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще $100 тысяч и без гарантии, он сказал: «Спасибо, до свидания!» — поделилась Боня.

Дана Борисова сама рассказывала, что предоставляла эксорт-услуги. По ее словам, это было три или четыре раза, и каждый раз она приезжала на встречи под наркотиками или алкоголем. Телеведущая добавила, что решила заняться такой деятельностью из-за финансовых трудностей. Она отметила, что самая большая сумма, которую ей предлагали за секс была 300 тысяч рублей.

Анастасию Волочкову в эскорте обвинила бизнес-вумен Ольга Лейбман. Она рассказывала, как Волочкова за $15 тысяч «проводила время» с ее знакомыми мужчинами. Балерина в свою очередь пригрозила предпринимателю судом, заявив, что не ужинает и не спит за деньги.

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