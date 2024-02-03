Ни мужа, ни детей: кто получит наследство актрисы Ирины Мирошниченко

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ирина Мирошниченко

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко умерла полгода назад, но ситуация с ее наследством остается неясной — детей у нее не было, а бывших мужей давно нет в живых. Кто был рядом с ней в последние дни, кому достанется наследство?

Что случилось с Ириной Мирошниченко

Актрисы не стало 3 августа 2023 года после непродолжительной тяжелой болезни: она почувствовала себя плохо в свой день рождения, некоторое время пыталась лечиться дома, но с каждым днем чувствовала себя все хуже. Она скончалась в возрасте 81 года, по заключению врачей, от острой полиорганной недостаточности, вызванной инфекцией, сообщал Mash.

Мирошниченко известна по многочисленным крупным ролям в советском и российском кино, в том числе «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Вам и не снилось». Ее творческая деятельность была отмечена званиями заслуженной и народной артистки РСФСР, а также орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

Руководство МХАТ взяло на себя расходы на похороны Мирошниченко на Троекуровском кладбище в Москве.

Сколько наследства оставила Мирошниченко

Как сообщил Пятый канал, после актрисы осталось значительное наследство: две квартиры в центре Москвы, дача в Подмосковье, а также банковские счета. При этом завещания не было, а ближайшие родственники — трое бывших мужей и старший брат — уже скончались.

«В общую массу наследства Ирины Мирошниченко вошло примерно 150 миллионов рублей. На похоронах присутствовали внучатые племянники. Если окажется, что было завещание на сиделку, то они могут оспорить это завещание, если только докажут, что оно ничтожно либо оспоримое», — объяснила юрист Анастасия Гребенюк в шоу «Светская хроника».

Также у артистки был дом в подмосковной Опалихе и трехкомнатная квартира на Тверской улице в Москве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Ирина Мирошниченко

Кто станет наследниками Мирошниченко

KP.RU сообщал, что незадолго до смерти актриса обсуждала с близкими людьми возможность составления завещания, однако никаких официальных бумаг до сих пор не нашли. Возникали предположения, что Мирошниченко могла отписать что-то сиделке либо в соответствии с пожеланиями поклонников оставить имущество музею. Кроме того, ходили слухи, что у Мирошниченко нашлась двоюродная сестра.

Однако близкая подруга актрисы заверила KP.RU, что «все будет по закону».

«За годы нашей дружбы я ни о каких двоюродных сестрах не слышала и не видела их. У Ирины Петровны есть племянники — дети ее единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день племянники — единственные наследники. Они были на прощании. Никаких сюрпризов, споров и сложностей в вопросе с наследством, думаю, не будет. Все будет по закону. Я за этим прослежу», — объявила она.

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