Адвокат предположил, что будет с наследством Мирошниченко Адвокат Жорин: наследство актрисы Мирошниченко достанется родственникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко

Наследство покойной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко с большой вероятностью достанется дальним родственникам, уверен звездный адвокат Сергей Жорин. В разговоре с Пятым каналом он отметил, что поклонники творчества артистки не смогут претендовать на культурное наследие знаменитости, хотя при жизни Мирошниченко мечтала оставить его в собственность музея. Это связано с тем, что артистка не успела составить завещание, подчеркнул юрист.

Мирошниченко выбрала бы эту сторону — сделать дом-музей, что-то передать в образовательные центры — направить имущество на благие цели. Есть другой вектор, более приземленный — это родственники, пусть даже самые дальние, которые могли даже не общаться при жизни, в глаза не видели своего наследодателя, — отметил Жорин.

Адвокат уточнил, что часто такие родственники не задумываются о духовной составляющей и становятся преградой для выпуска аудиовизуальных работ в память о знаменитости — они просят большие суммы за то, чтобы в свет вышли произведения или кинокартины. При этом юрист не исключил, что родственники Мирошниченко могут стать исключением в данном вопросе.

Закон, как ни странно, стоит на стороне родственников. Армия поклонников и их слово ровным счетом ничего не значат ни для суда, ни для нотариуса. Они не смогут не только вступить в наследство, но и не могут быть стороной в судебном процессе в случае спора, — заключил Жорин.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа в возрасте 81 года. Актриса умерла в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Самочувствие знаменитости ухудшилось 24 июля, в день ее 81-летия.