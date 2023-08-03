Что известно о последних днях и причине смерти актрисы Ирины Мирошниченко

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни сегодня, 3 августа, в возрасте 81 года. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Что известно о последних днях жизни актрисы и в чем причина ее смерти?

Как прошли последние дни жизни Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко умерла в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Самочувствие знаменитости ухудшилось 24 июля, в день ее 81-летия. На протяжении недели она лечилась дома, но затем потеряла сознание и начала сильно хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Артистка вызвала скорую помощь. 30 июля ее поместили в Московскую инфекционную клиническую больницу, где сразу направили в реанимацию.

По информации «Царьграда», первые дни после госпитализации Мирошниченко находилась в сознании и в бодром расположении духа, несмотря на обнаруженную врачами доброкачественную опухоль головного мозга. Звезда общалась с близкими людьми и успокаивала тех, кто переживал за нее.

Однако состояние актрисы только ухудшалось: 1 августа у Мирошниченко, по информации СМИ, стало отказывать сердце, ее ввели в медикаментозную кому. После восстановления работы сердца жизнь пациентки поддерживалась с помощью ИВЛ. Однако врачи оказались бессильны, и 3 августа знаменитость скончалась, не приходя в сознание.

Предполагаемые причины смерти

По информации Telegram-канала Mash, в реанимации артистке диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого медикам пришлось экстренно спасать ее массажем сердца и дефибрилляцией.

По одной из версий, звезда могла умереть от полиогранной недостаточности, которая стала следствием сепсического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление актрисы снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.

Реакция коллег на новость о смерти Ирины Мирошниченко

Кончина Ирины Мирошниченко лишила кино и театр старшего товарища, считает заслуженный артист России Станислав Дужников. Он назвал актрису «талантливым и замечательным человеком».

«Ирина Петровна была замечательным человеком. Прекраснейшая, талантливая актриса. Это большая потеря и для кинематографа, и для театра. Ушел еще один старший товарищ из жизни», — сказал NEWS.ru Дужников.

Телеведущий и заместитель директора по связям с общественностью МХТ им. Чехова Вадим Верник в беседе с NEWS.ru отметил, что театр был для Мирошниченко вторым домом. По его словам, артистку любили как коллеги, так и зрители. Он также напомнил, что Мирошниченко прослужила 60 лет в Художественном театре и начала играть главные роли еще с юных лет.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал смерть актрисы «кошмаром». Он рассказал NEWS.ru, что Ирина Мирошниченко была удивительной личностью, которая излучала добро, любовь и желание быть счастливой.

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