«Ушел старший товарищ»: актер Дужников о смерти Мирошниченко Актер Дужников заявил, что смерть Мирошниченко лишила российский театр «старшего товарища»

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Pres

Станислав Дужников

Смерть актрисы Ирины Мирошниченко лишила российские кино и театр «старшего товарища», рассказал NEWS.ru заслуженный артист России Станислав Дужников. Он подчеркнул, что Мирошниченко запомнилась «талантливым и замечательным человеком».

Ирина Петровна была замечательным человеком. Прекраснейшая, талантливая актриса. Это большая потеря и для кинематографа, и для театра. Ушел еще один старший товарищ из жизни, — отметил Дужников.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru назвал кошмаром новость о смерти Мирошниченко. Он добавил, что Мирошниченко была удивительной личностью, которая излучала любовь, добро и желание быть счастливой. Лещенко также сообщил, что буквально полгода назад с актрисой отмечал ее юбилей, на котором они пели дуэтом.

О смерти Мирошниченко 3 августа сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Артистка скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание.

До этого сообщалось, что Мирошниченко была введена в медицинскую кому и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Актриса пережила остановку сердца.

На 74-м году жизни 10 мая умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев».