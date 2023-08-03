Лещенко назвал кошмаром новость о смерти Мирошниченко

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко

Народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко назвал смерть актрисы Ирины Мирошниченко кошмаром. В беседе с NEWS.ru он отметил, что артистка была удивительной личностью, которая излучала любовь, добро и желание быть счастливой. Лещенко также сообщил, что буквально полгода назад отмечал юбилей Мирошниченко, на котором они пели дуэтом.

Кошмар какой...кошмар какой, а...Я просто в трансе. Буквально полгода назад отмечали ее юбилей, пели с ней дуэтом. <...> Она прожила плодотворную жизнь, сыграв огромное количество ролей в театре и кино. Была любимицей народа. Это очень печальное событие. Будем помнить ее очень долго, — сказал артист.

3 августа о смерти Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Артистка скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание.

До этого сообщалось, что Мирошниченко была введена в медицинскую кому и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Актриса пережила остановку сердца.

10 мая на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев».