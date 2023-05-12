Умер актер из «12 стульев» Олег Севастьянов На 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни, соответствующая запись появилась на его странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Из записи следует, что артист скончался в среду, 10 мая 2023 года.

С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию, — сказано в публикации.

Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Актер получил известность благодаря фильмам «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев». В 1990 он стал лютеранским пастором и получил степень магистра богословия в США.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Причины смерти артиста не называются. Зрителям он знаком по ролям в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк „Клим Ворошилов“ — 2».

В марте в возрасте 101 года ушел из жизни директор театра на Таганке Николай Дупак. Он был знаком зрителю по фильмам «Тарас Бульба» и «Интервенция». Дупак занимал пост директора театра на Таганке на протяжении 30 лет и сыграл ключевую роль в его становлении. Под его руководством театр обзавелся еще одним, новым зданием из красного кирпича, где располагается Новая сцена.