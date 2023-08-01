Появились подробности о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко Актриса Мирошниченко находится в медикаментозной коме

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Состояние 81-летней народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Актриса введена в медикаментозную кому.

Мирошниченко находится в медикаментозной коме на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое, — сказал собеседник телеканала.

Накануне актриса пережила остановку сердца. Кардиологам удалось восстановить сердцебиение и на тот момент состояние Мирошниченко оценивалось как тяжелое.

О госпитализации Ирины Мирошниченко стало известно 30 июля. Актриса почувствовала недомогание и поехала в больницу. Изначально сообщалось, что ухудшение ее самочувствия связано с осложненным гриппом. Однако Telegram-канал Baza утверждал, что причиной госпитализации стало новообразование в головном мозге артистки. По его сведениям, она была доставлена в реанимацию.

Ухудшения самочувствия Мирошниченко почувствовала 24 июля. В течение недели она лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь. Он была доставлена в Московскую инфекционную клиническую больницу.