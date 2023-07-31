Стало известно об остановке сердца у актрисы Мирошниченко «112»: актриса Мирошниченко пережила остановку сердца

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Telegram-канал «112» сообщает, что актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца. По его данным, врачам-кардиологам удалось восстановить сердцебиение, в настоящее время состояние здоровья артистки оценивается как тяжелое.

Канал уточняет, что Мирошниченко поступила в больницу с осложненной формой гриппа. По информации «112», сейчас артистка остается в реанимационном отделении больницы, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

О госпитализации Ирины Мирошниченко стало известно в минувшее воскресенье, 30 июля. Как пишет «112», звезда советских фильмов «Старый Новый год» и «Вам и не снилось» почувствовала недомогание и поехала в больницу. Изначально сообщалось, что ухудшение самочувствия актрисы связано с осложненным гриппом, однако Telegram-канал Baza утверждает, что причиной госпитализации стало новообразование в головном мозге.

29 июля был госпитализирован рок-музыкант Гарик Сукачев. По словам друга музыканта Сергея Галанина, возможной причиной недомогания стало высокое давление, вызванное погодными условиями. Выступление Сукачева на площадке «Хутор Елки» в карельском горном парке Рускеала отменено. Концерт пройдет в формате «Народное караоке», рассказали члены команды артиста.