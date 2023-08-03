Герасимов назвал Мирошниченко душевным и безотказным человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко была замечательной, блестящей актрисой театра и кино, она всегда была требовательна к себе и к профессии, заявил NEWS.ru председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов. По его словам, Мирошниченко умела дружить и много сделала для окружающих.

Она умела дружить, много делала для окружающих, для поддержки многих направлений, в том числе мои благотворительные мероприятия. Всегда была душевным и безотказным человеком. Пусть земля ей будет пухом! Она хранила и оставила хорошее наследие после себя, — сказал Герасимов.

О смерти Мирошниченко стало известно 3 августа. Она умерла на 82-ом году жизни в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее появилась информация о том, что Мирошниченко пережила остановку сердца. Ухудшения самочувствия актриса почувствовала еще 24 июля. В течение недели она лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. После выпуска она была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. Мирошниченко известна ролями в советских картинах. За время карьеры она снялась в таких фильмах, как «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось».