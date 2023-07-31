Что известно о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко после остановки сердца

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Telegram-канал «112» сегодня, 31 июля, сообщил, что 81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца. Врачи-кардиологи смогли восстановить сердцебиение, однако состояние здоровья знаменитости оценивается как тяжелое. Что еще медики обнаружили в организме звезды?

Что произошло с Мирошниченко

Ирине Мирошниченко стало плохо 24 июля. По информации Telegram-канала Mash, неделю она лечилась дома, но, когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

Звезда оказалась в московской Инфекционной клинической больнице вчера, 30 июля. Актрису сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них — пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис, пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что врачи подключили актрису к ИВЛ и поддерживают ее медикаментами. По информации Telegram-канала Mash, когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого врачам пришлось экстренно спасать ее массажем сердца и дефибрилляцией. По информации канала, артистка находится без сознания, динамика ее состояния на данный момент отрицательная.

Предварительный диагноз Мирошниченко — аденома гипофиза, передает Telegram-канал SHOT. Как говорится в сообщении канала, в ее мозгу обнаружили доброкачественную опухоль, а также диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Мирошниченко находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Последняя КТ была проведена вчера, 30 июля. Она в очередной раз подтвердила, что в мозговом веществе звезды нашли изменения. Ранее Мирошниченко уже следила за этим новообразованием и проходила обследование в начале июля, сообщали СМИ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко

Реакция коллег на госпитализацию Мирошниченко

Актриса служит в Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. Сейчас идут каникулы, поэтому коллеги Мирошниченко в отпуске. По этой причине они не сумели оперативно дать ответ на вопрос о том, как чувствует себя артистка.

«Не знаю о состоянии актрисы. Не верю пока никакой информации. Будем надеяться на лучшее», — заявил каналу «360» актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

При этом в пресс-службе МХТ в беседе с РИА Новости отметили, что Мирошниченко находится в клинике под постоянным наблюдением врачей.

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов сообщил NEWS.ru, что врачи продолжают делать все возможное для спасения Ирины Мирошниченко. По его словам, сейчас актриса находится в сознании.

«Сейчас Ирина Петровна в сознании, но через пять минут все уже может быть иначе. Ее состояние ровное, врачи делают все возможное. Говорить о диагнозе не буду, это пусть комментируют врачи. До этого она никогда не жаловалась на здоровье, очень сильная женщина», — рассказывает Герасимов.

Он также отметил, что ранее Мирошниченко уже пережила ДТП и смогла восстановиться после аварии.

«Даже когда она попала в автомобильную аварию, перед тем, как мы снимались в фильме, она была молодцом, и, как мне кажется, восстановилась. А может, ничего не проходит бесследно. Будем верить, что все разрешится», — выразил надежду Герасимов.

Чем известна Мирошниченко

Актриса известна по ролям в советских картинах. За время карьеры она снялась в таких фильмах, как «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось».

Мирошниченко трижды была замужем. Первым ее супругом стал драматург Михаил Шатров. Вторым избранником актрисы был режиссер Витаутас Жалакявичюс. Третий раз она сыграла свадьбу с актером Игорем Васильевым. Пара развелась в 1980 году.

В октябре прошлого года Мирошниченко отметила 80-летний юбилей на сцене МХТ имени Чехова. В этом театре она проработала 60 лет. По поручению президента России Владимира Путина Мирошниченко получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени во время праздничного вечера.

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