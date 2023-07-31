«Спасибо ангелам!»: Мадонна рассказала, кто помог ей выжить после болезни Мадонна поблагодарила детей за поддержку во время болезни

Фото: face to face/Global Look Press

Американская певица Мадонна

Американская певица Мадонна через месяц после выписки из больницы, где она лечилась от бактериальной инфекции, в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) написала пост с благодарностью собственным детям. По словам исполнительницы, наследники оказали ей поддержку и помогли справиться с недугом. 64-летняя артистка сообщила, что счастлива быть живой и намерена продолжить выступления на сцене.

Любовь семьи и друзей – лучшее лекарство. Через месяц после больницы я могу это сказать. Когда дело стало плохо, мои дети проявили себя с той стороны, которую я раньше не замечала. Это все изменило! Спасибо всем моим ангелам, которые защитили меня и позволили мне остаться [в живых], чтобы закончить свою работу, — написала исполнительница.

Мадонна также рассказала, что расплакалась, когда менеджер Гай Осирис подарил ей фотографию, снятую на Polaroid Энди Уорхолом. На снимке был изображен американский художник Кит Харинг в куртке с нарисованным лицом Майкла Джексона.

Этот художник оказал влияние на жизни многих людей, в том числе на мою. Я рыдала, когда открыла этот подарок, потому что поняла, как мне повезло, что я жива. И как же мне повезло, что я знала этих людей и многих других, которых уже нет в живых, — призналась певица.

Ранее дети Мадонны призвали ее отказаться от пластических операций, с которыми она, по их словам, переборщила. 26-летняя Лурдес Леон и 22-летний Рокко Ричи заявили, что мать «ведет себя так, будто ей слегка за двадцать». Они выразили опасения за жизнь Мадонны и вмешались в процесс ее реабилитации после того, как исполнительница оказалась в реанимации, заразившись бактериальной инфекцией.



До этого Мадонна объявила, что переносит начало своего международного тура «Celebration» на октябрь. Она также отметила, что идет на поправку и поблагодарила поклонников за поддержку. Певица подчеркнула, что не хочет огорчать тех, кто уже купил билеты на ее выступления.