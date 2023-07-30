«Живы будем, не помрем»: Сукачев обратился к поклонникам из больницы Сукачев обратился к поклонникам из больницы впервые после госпитализации

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Гарик Сукачев

Рок-музыкант Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы и попросил прощения у тех, кто планировал послушать его выступление в карельском горном парке Рускеала. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, в котором пообещал выступить.

Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать на наш концерт в Рускеалу, я загремел в больницу. Но концерт состоится. Наш оркестрик там. Прошу у всех вас прощения. Но все мы живые люди, все мы болеем, — сказал Сукчев.

Музыкант добавил, что распространяемая в Сети информация о том, что он страдает от алкоголизма, недостоверна. По словам рокера, он бы с удовольствием выпил по рюмке водки с друзьями, однако у него не хватает на это времени и здоровья.

Все нормально, ребята, будет! Живы будем, не помрем! — с улыбкой сказал Сукачев, махнув рукой.

О госпитализации рок-музыканта стало известно 29 июля. Его друг, лидер группы «Серьга» Сергей Галанин назвал возможной причиной госпитализации высокое давление. Он предположил, что спровоцировать ухудшение состояния 63-летнего исполнителя хита «Моя бабушка курит трубку» могли погодные условия.

Ранее стало известно о госпитализации народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Звезда советских фильмов «Старый Новый Год» и «Вам и не снилось» находится в реанимации из-за гриппа.