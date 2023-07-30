Звезда советского кино оказалась в реанимации «112»: актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Мирошниченко

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, звезда советских фильмов «Старый Новый Год» и «Вам и не снилось» находится в реанимации.

«112» пишет, что Мирошниченко почувствовала недомогание утром 30 июля. По информации канала, из-за ухудшения самочувствия ей пришлось поехать в больницу. «112» выяснил, что у Мирошниченко диагностировали грипп в тяжелой форме.

29 июля стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Друг рок-музыканта Сергей Галанин назвал высокое давление возможной причиной госпитализации артиста. Он предположил, что спровоцировать ухудшение состояния 63-летнего исполнителя хита «Моя бабушка курит трубку» могли погодные условия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.

До этого стало известно, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом.