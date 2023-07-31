«Врачи делают все возможное»: Герасимов о состоянии здоровья Мирошниченко Герасимов заявил, что госпитализированная актриса Мирошниченко находится в сознании

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Врачи продолжают делать все возможное, чтобы спасти актрису Ирину Мирошниченко, госпитализированную утром 30 июля, сообщил в комментарии NEWS.ru председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов. По его словам, сейчас актриса находится в сознании.

Сейчас Ирина Петровна в сознании, но через пять минут все уже может быть иначе. Ее состояние ровное, врачи делают все возможное. Говорить о диагнозе не буду, это пусть комментируют врачи. До этого она никогда не жаловалась на здоровье, очень сильная женщина, — рассказывает Герасимов.

Он также отметил, что ранее женщина уже пережила ДТП и смогла восстановится после аварии.

Даже когда она попала в автомобильную аварию, перед тем, как мы снимались в фильме, она была молодцом, и, как мне кажется, восстановилась. А может ничего не проходит бесследно. Будем верить, что все разрешится, — говорит Герасимов.

Ирине Мирошниченко стало плохо 24 июля. Как сообщал Telegram-канала Mash, неделю актриса лечилась дома, но, когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь. Звезда оказалась в московской Инфекционной клинической больнице вчера, 30 июля. Актрису сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них — пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис