Стало известно, куда перевели Краско для продолжения лечения Mash: Краско перевели в реабилитационный корпус

Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Иван Краско

Актера Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что состояние 92-летнего артиста постепенно улучшается.

Канал отмечает, что во время лечения актер быстро пошел на поправку. Его двигательные функции также оказались не нарушенными.

13 июля Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Как сообщила помощница артиста Дарья Пашкова, его отправили в реанимацию. До госпитализации Краско жаловался на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость. 15 июля Пашкова рассказала NEWS.ru, что состояние Краско улучшилось. Народному артисту провели операцию. Помощница также сообщила, что после операции у актера появились галлюцинации из-за наркоза.

19 июля Telegram-канал «112» сообщил, что в состоянии народного артиста России наблюдались значительные улучшения. По данным канала, актер уже самостоятельно сидит, обедает и общается с персоналом. Позже Краско в беседе по телефону со своим сыном Федором также сообщил, что после госпитализации чувствует себя неплохо. Он отметил, что его хорошо лечат. Краско также посетовал, что не взял с собой в больницу радио.