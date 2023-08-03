«Мы потеряли особый символ»: Гущина о смерти актрисы Ирины Мирошниченко Директор гильдии актеров Гущина: со смертью Мирошниченко мы потеряли особый символ нашего экрана

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Валерия Гущина

Ирина Мирошниченко – это человек, который всегда думала и беспокоилась за других, помогала очень многим, рассказала NEWS.ru директор гильдии актеров Союза кинематографов России Валерия Гущина. По ее словам, актриса была невероятно талантливым человеком и настоящей красавицей, ее имя открывало все двери правительства.

Это личное потрясение и горе. Сегодняшняя потеря, как утрата чего-то необыкновенного в нашей актерской семье.Я еще даже не могу осознать происходящие, с ее смертью мы потеряли особый символ нашего экрана. Ирина очень любила нашу гильдию, помогала во всем, потому что ее имя открывало все двери правительства, - рассказала Гущина.

Ранее народный артист России Евгений Герасимов назвал Мирошниченко душевным и безотказным человеком. По его словам, актриса умела дружить и много сделала для окружающих.

До этого стало известно, что Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание. Актриса пережила остановку сердца и была введена в медицинскую кому. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.