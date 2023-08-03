Вадим Верник назвал Мирошниченко легендарной актрисой

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко легендарная актриса и такой она останется в памяти всех нас, рассказал NEWS.ru телеведущий, заместитель директора по связям с общественностью МХТ им. Чехова Вадим Верник. По его словам, театр был вторым домом для Мирошниченко, ее любили как коллеги, так и зрители, поэтому играть на сцене - было главной задачей в жизни актрисы.

Ирина Петровна почти 60 лет прослужила в художественном театре и еще с юных лет начала играть главные роли, и стала ведущей актрисой театра. И так было на протяжение всех этих лет. Она играла знаковые роли в спектаклях Олега Ефремова, Романа Виктюка и многих других замечательных режиссеров, - рассказал Верник.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал кошмаром новость о смерти Мирошниченко. Он добавил, что Мирошниченко была удивительной личностью, которая излучала любовь, добро и желание быть счастливой. Лещенко также сообщил, что буквально полгода назад с актрисой отмечал ее юбилей, на котором они пели дуэтом.