Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в возрасте 81 года, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. 

Актриса попала в больницу 30 июля, когда почувствовала резкое недомогание. У нее диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения и перевели в реанимацию. По данным Telegram-канала «112», актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Кинодебютом Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а первой большой работой — роль в картине «Их знали только в лицо». В «Андрее Рублеве» Тарковского она сыграла Марию Магдалину.

 Фото красивейшей актрисы театра и кино – в галерее NEWS.ru.

Ирина Мирошниченко

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Кадр из фильма «Дядя Ваня»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Дядя Ваня»

Ирина Мирошниченко

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда»

Ирина Мирошниченко

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко

Ирина Мирошниченко и Владимир Машков

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ирина Мирошниченко и Владимир Машков

Ирина Мирошниченко и Василий Лановой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Мирошниченко и Василий Лановой