Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в возрасте 81 года, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Актриса попала в больницу 30 июля, когда почувствовала резкое недомогание. У нее диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения и перевели в реанимацию. По данным Telegram-канала «112», актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Кинодебютом Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а первой большой работой — роль в картине «Их знали только в лицо». В «Андрее Рублеве» Тарковского она сыграла Марию Магдалину.
Фото красивейшей актрисы театра и кино – в галерее NEWS.ru.