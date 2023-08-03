Умерла Ирина Мирошниченко: фото красивейшей актрисы театра и кино

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в возрасте 81 года, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Актриса попала в больницу 30 июля, когда почувствовала резкое недомогание. У нее диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения и перевели в реанимацию. По данным Telegram-канала «112», актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Кинодебютом Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а первой большой работой — роль в картине «Их знали только в лицо». В «Андрее Рублеве» Тарковского она сыграла Марию Магдалину.

Фото красивейшей актрисы театра и кино – в галерее NEWS.ru.