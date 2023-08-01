Стали известны подробности госпитализации Ирины Мирошниченко Актер Золотовицкий: Ирина Мирошниченко находится в отделении реанимации

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко, о госпитализации которой стало известно ранее, сейчас находится в реанимации, сообщил в комментарии NEWS.ru ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. В то же время он не смог рассказать о текущем состоянии актрисы.

Знаю только, что Ирина Петровна находится в больнице № 1 на Щукинской, в отделении реанимации, подтверждаю это. В состоянии она сейчас или нет, сказать не могу, надеюсь, что да, — рассказал Золотовицкий.

Ранее появилась информация о том, что Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца. Ухудшения самочувствия Мирошниченко почувствовала еще 24 июля. В течение недели она лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

Как сообщал Telegram-канал Mash, актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца с фоновыми осложнениями. Однако Telegram-канал Baza утверждал, что причиной госпитализации стало новообразование в головном мозге. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее также стало известно, что актрису ввели в медикаментозную кому. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

Мирошниченко известна ролями в советских картинах. За время карьеры она снялась в таких фильмах, как «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось».