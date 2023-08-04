«С чем я остаюсь и с чем иду в храм»: боль и трагедии Ирины Мирошниченко Незадолго до смерти актриса жалела о том, что не смогла совместить профессию и материнство

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Почему Андрей Тарковский называл лицо актрисы Ирины Мирошниченко иконописным? Что такое «образ под Мирошниченко» и почему он был таким популярным у советских женщин в 70-е и 80-е? Ради чего актриса отказалась от материнства и куда исчезала на 30 лет? О народной актрисе РСФСР Ирине Мирошниченко, которая накануне ушла из жизни в возрасте 81 года, рассказывает NEWS.ru.

Почему у Ирины Мирошниченко не случился роман с Никитой Михалковым

Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров в интервью NEWS.ru напомнил о том, что Мирошниченко дебютировала в фильме режиссера Георгия Данелии (1930–2019) «Я шагаю по Москве». Она исполнила небольшую, почти эпизодическую роль сестры главного героя Кольки (его играл Никита Михалков).

Из-за съемки ее чуть не отчислили из Школы-студии МХАТ, где она училась на первом курсе.

Сама Ирина Мирошниченко рассказывала об этом в интервью телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Она напомнила, что студентам театральных институтов в те годы педагоги запрещали сниматься в кино. Но так как съемки проходили летом и роль совсем небольшая, то она решила рискнуть — «надеялась, что в Школе-студии ничего не узнают».

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко

Но так как фильм получился громким, то «педагоги увидели — и начался скандал». Поведение Мирошниченко разбирали на собрании педагоги и однокурсники. Будущую актрису спас Владимир Меньшов (1939–2021), который был комсоргом курса. Он взял слово и жестко раскритиковал проступок однокурсницы, предложив объявить строгий выговор.

«Это меня спасло — выговор влепили, но позволили хотя бы продолжить учиться», — вспоминала Мирошниченко.

Актриса также рассказывала, как через много лет после съемок в фильме «Я шагаю по Москве» на актерском мероприятии в Доме кино Никита Михалков произнес в ее адрес весьма забавную ремарку. Он сказал, что на съемках и не подозревал о ее юном возрасте.

«Он (Михалков. — NEWS.ru) сказал: „Я-то думал, что ты старше меня чуть ли не вдвое, раз ты старшая сестра (играешь сестру). Поэтому я за тобой и не ухлестывал“», — делилась артистка, подчеркивая, что «всегда казалась окружающим чересчур строгой и взрослой».

«Иконописное лицо»

Давид Шнейдеров напомнил, что второй знаковой работой Ирины Мирошниченко в кино стал фильм «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского (1932–1986). Актриса сыграла Марию Магдалину. Сам Тарковский называл лицо Ирины иконописным.

Артистка вспоминала, что перед съемками (они проходили во Владимире) с Тарковским «два часа ходили по морозу и он рассказывал, кто такой Иисус». Поскольку Мирошниченко, как и большинство советской молодежи, была атеисткой и об этом не знала.

В числе своих любимых работ актрисы Шнейдеров назвал Елену Андреевну в фильме «Дядя Ваня» режиссера Андрея Кончаловского. Он отметил, что «у Ирины Мирошниченко были всегда невероятно сильные крупные планы в кино».

По словам историка советского и российского кино Александра Шпагина, с первой главной роли — в фильме «Их знали только в лицо» (режиссер Антон Тимонишин) — стало ясно, что Мирошниченко — «актриса из не советского мира». И дальше, говорит он, она почти во всех своих работах играла женщин, «как бы залетевших на нашу планету немножко из другой реальности». Например, красивых разведчиц. И даже крестьянка в фильме «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко (1945–2020) в исполнении Мирошниченко выглядела «по-нездешнему утонченной и аристократичной», считает кинокритик.

Фото: Mikola Gnisyuk/Global Look Press Ирина Мирошниченко

«Культ Мирошниченко» как ностальгия по «Америке, где я не буду никогда»

Шпагин напомнил, что во второй половине 70-х в СССР возник прямо-таки культ актрисы: женщины, совсем молодые и среднего возраста, «косили под Мирошниченко, это было очень модным».

«Черные глаза и белые, пергидрольные волосы. С кошачьей походкой пантеры она находилась как бы вне нашего привычного „совка“», — подчеркивает историк кино.

В 70-е и 80-е в СССР «начинается невероятная ностальгия по несуществующему прекрасному миру» — вымышленному Западу, той Америке, «где я не буду никогда», говорит Шпагин. Он отмечает, что Мирошниченко стала как бы образом этого — существующего только в воображении советской интеллигенции — идеального западного мира.

Из-за кого Ирина Мирошниченко так и не стала матерью

Кроме созданных в кино образов Ирина Мирошниченко была примой МХАТа: играла очень много, преимущественно главные роли.

Сама актриса вспоминала, как в 70-е на одном из собраний театра артистам вручали значки героев социалистического соревнования. В итоге их получили два артиста коллектива — Мирошниченко, которая играла 29 спектаклей в месяц, и игравший 30 Евгений Евстигнеев (1926–1992).

Из-за занятости в театре актриса не успела стать мамой. О чем впоследствии жалела. Она говорила, что с первым мужем, драматургом Михаилом Шатровым (1932–2010), вопрос прибавления в семье «все время как-то откладывали».

«Думалось, что это будет когда-нибудь потом (дети. — NEWS.ru), что я всегда буду молодой и все будет хорошо», — говорила Ирина Мирошниченко.

Брак со вторым мужем, литовским режиссером Витаутасом Жалакявичусом (1930–1996) — продлился всего полгода, Мирошниченко называла эти отношения своей ошибкой. Выносить ребенка от третьего мужа — народного артиста России Игоря Васильева (1938–2007), они вместе служили во МХАТе — не получилось по возрастным уже причинам.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко

Почему Ирина Мирошниченко переживала за Михаила Ефремова

В начале 90-х Мирошниченко стала выступать в качестве певицы, вспоминает Александр Шпагин. И публике, которая обожала ее как актрису, это ужасно не понравилось. Почему-то многих это дико раздражало, говорит киновед, ругались: мол, ну куда полезла, какая из нее певица. Хотя чуть позже на сцену «вылезли такие исполнители, на фоне которых Мирошниченко выглядела шедевром как вокалистка».

При этом с начала 90-х она «на 30 лет исчезла — практически перестала сниматься в кино». Несколько раз появлялась в сериалах. Шпагин связывает это с отсутствием в современном российском кино ролей для возрастных актрис такого амплуа.

«Образ молодящейся бабушки получился [у возрастной Мирошниченко] немного такой ведьминский», — считает Шпагин.

Давид Шнейдеров вместе с тем отметил, что не считает актерскую судьбы Ирины Мирошниченко «несчастливой».

«Она играла у очень хороших режиссеров и в отличном театре, ее партнерами были великие артисты. Не осталось, к сожалению, детей. Но это был ее личный выбор», — резюмирует эксперт.

Сама актриса в одном из последних интервью признавалась: безумно жалеет, что не смогла совместить профессию и материнство.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Дядя Ваня» Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Дядя Ваня» Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда» Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Мирошниченко Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Мирошниченко Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Владимир Машков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Владимир Машков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Василий Лановой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Василий Лановой

«Но это уже моя проблема — то, с чем я остаюсь в душе, и то, с чем я иду в храм, но это абсолютно личное», — отмечала она.

В 2021-м актриса перенесла COVID, говорила о тяжелых последствиях заболевания для своего здоровья. Также она очень переживала за сына своей ближайшей подруги народной артистки РСФСР Аллы Покровской (1937–2019) — Михаила Ефремова. Произошедшую с ним аварию и полученный тюремный срок она называла бедой и выражала горячую надежду, что «Бог Мишу не оставит».

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ им. Чехова 7 августа, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Там же похоронены ее первый и третий мужья — Михаил Шатров и Игорь Васильев.

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