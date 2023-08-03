Названа предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко Mash: Мирошниченко умерла от полиорганной недостаточности

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Telegram-канал Mash сообщает, что народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко могла умереть от полиорганной недостаточности, которая стала следствием септического шока. По информации канала, тяжелое состояние знаменитости было вызвано заболеванием. Речь идет об инфекционном эндокардите.

Артериальное давление актрисы снижалось до критических показателей, а ткани организма почти не пропускали кислород, говорится в публикации. Кроме того, согласно информации Mash, у Мирошниченко диагностировали опухоль в головном мозге.

Информация о смерти актрисы появилась 3 августа. Печальную новость сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, Мирошниченко скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов назвал Мирошниченко замечательным человеком и блестящей актрисой. По его словам, она была хорошим другом. Актриса организовывала множество благотворительных мероприятий и никогда не отказывала в помощи. Герасимов добавил, что ей удалось оставить после себя хорошее наследие.