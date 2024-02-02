Бездетность, похудение, молитвы за Петросяна: как живет Елена Степаненко

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Елена Степаненко

Заслуженная артистка России Елена Степаненко практически исчезла с телеэкранов после развода с юмористом Евгением Петросяном. Чем сейчас занимается актриса, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Что известно о личной жизни Елены Степаненко

Замужество с Петросяном стало вторым для юмористки. Вместе пара прожила более 30 лет, однако детей так и не завела. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, Петросян долгое время не хотел наследников, поскольку стремился построить карьеру. Когда же Степаненко забеременела, ей пришлось сделать аборт. Позже юмористка пожалела об этом, но больше иметь детей не смогла.

«У них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — рассказывал Демидов KP.RU.

В 2018 году российскую публику шокировала новость о разводе юмористов. За годы совместной жизни пара приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат — все это Степаненко и Петросян делили в суде на протяжении нескольких лет.

Процесс завершился в 2021 году. Суд постановил поделить все поровну, однако один из самых ценных активов бывшей четы достался Степаненко, писало РИА Новости. Юмористка получила 512-метровую квартиру в «золотой миле» Москвы — в 1-м Зачатьевском переулке, входящем в топ по цене за квадратный метр в столице. Рыночная стоимость подобного жилья измеряется сотнями миллионов рублей.

В 2021 году в Сети распространились слухи о романе Степаненко с 30-летним помощником. Однако артистка в разговоре со StarHit опровергла эту информацию.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?!» — возмутилась Степаненко.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Елена Степаненко

Как сейчас Степаненко относится к Петросяну

Справиться с переживаниями после развода артистке помогала дочь юмориста от первого брака Викторина. Сама Степаненко признавалась, что отпустила экс-супруга и молится за него.

«А как может быть иначе?! Как было, так и есть: в записке о здравии первым пишу имя Евгений», — рассказывала артистка в 2020 году.

Тем не менее в 2022 году появилась информация, что Степаненко отказалась выступать на одной сцене с Петросяном на фестивале «Юморина» в Сочи.

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на „Юморине“. Но нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали источники издания StarHit.

Руководители фестиваля тогда пошли ей навстречу и решили, что два дня перед публикой будет выступать Степаненко, а другие два дня — Петросян.

Сейчас артистка принимает участие в различных проектах и продолжает карьеру.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости Елена Степаненко

Как похудела Елена Степаненко

После развода Степаненко похудела более чем на 40 килограммов: ранее артистка весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров, однако позже пришла к весу в 68 килограммов. По ее словам, постройнеть удалось благодаря тщательному контролю размера порций.

«Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо четыре, пять, шесть раз в день — сколько хотите... И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут — сил нет. И я думаю: „Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их“. И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась», — откровенничала юмористка в интервью изданию «Антенна».

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