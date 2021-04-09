Гальцев и Воробей рассказали правду о своих отношениях

https://static.news.ru/photo/3e7f2a04-9a7d-11eb-9022-96000091f725_660.jpg Юрий Гальцев Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Юрий Гальцев и Елена Воробей рассказали, что именно их связывает последние 20 лет. Шоумен и актриса ставят сногсшибательные совместные номера и проводят вместе на съёмках едва ли не по 24 часа в сутки.

Это дало повод поклонникам подозревать, что артистов связывают более тесные нежели дружеские отношения. И сейчас Гальцев и Воробей решили раскрыть правду о своих отношениях.

Нас с Еленой поженили после первого номера. Куда бы не приезжал, все спрашивали: «А где твоя жена Лена?», — рассказал Гальцев в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» .

Елена Воробей также посмеялась над этим, добавив, что их отношения — «самый загадочный брак». Артисты рассказали, что так думали абсолютно все: даже на Украине их хотели поселить в гостинице вместе в номере для новобрачных. Когда же артисты потребовали два номера, портье просто решила, что «супруги» разругались«.

Гальцев и Воробей с юмором относятся к ситуации и продолжают дразнить поклонников совместными фото, где они обнимаются и целуются.

На самом деле Юрий Гальцев был женат дважды. От первой жены у артиста растёт сын, от второй — дочь, ходят слухи, что у шоумена есть и внебрачный ребёнок.

Елена Воробей первые два раза выходила замуж ненадолго. А с третьим мужем — актёром петербургского театра «Буфф» Андреем Кислюком — прожила вместе 10 лет, но после развелась. Сейчас актриса воспитывает дочь и живёт одна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» пришли к единодушному мнению, кто скрывается в костюме Неваляшки. По их мнению, это Юрий Гальцев, который начинал свою карьеру как музыкант, о чём не раз рассказывал со сцены.