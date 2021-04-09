Гальцев и Воробей рассказали правду о своих отношениях

Юрий Гальцев и Елена Воробей рассказали, что именно их связывает последние 20 лет. Шоумен и актриса ставят сногсшибательные совместные номера и проводят вместе на съёмках едва ли не по 24 часа в сутки.
Это дало повод поклонникам подозревать, что артистов связывают более тесные нежели дружеские отношения. И сейчас Гальцев и Воробей решили раскрыть правду о своих отношениях.
Нас с Еленой поженили после первого номера. Куда бы не приезжал, все спрашивали: «А где твоя жена Лена?», — рассказал Гальцев в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».
Елена Воробей также посмеялась над этим, добавив, что их отношения — «самый загадочный брак». Артисты рассказали, что так думали абсолютно все: даже на Украине их хотели поселить в гостинице вместе в номере для новобрачных. Когда же артисты потребовали два номера, портье просто решила, что «супруги» разругались«.
Гальцев и Воробей с юмором относятся к ситуации и продолжают дразнить поклонников совместными фото, где они обнимаются и целуются.
На самом деле Юрий Гальцев был женат дважды. От первой жены у артиста растёт сын, от второй — дочь, ходят слухи, что у шоумена есть и внебрачный ребёнок.
Елена Воробей первые два раза выходила замуж ненадолго. А с третьим мужем — актёром петербургского театра «Буфф» Андреем Кислюком — прожила вместе 10 лет, но после развелась. Сейчас актриса воспитывает дочь и живёт одна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» пришли к единодушному мнению, кто скрывается в костюме Неваляшки. По их мнению, это Юрий Гальцев, который начинал свою карьеру как музыкант, о чём не раз рассказывал со сцены.
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