Сбившему толпу пешеходов в Москве водителю предъявили обвинение

Водителю, сбившему группу пешеходов на Бережковской набережной в Москве, предъявили обвинение по части второй статьи 264 УК, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По ее словам, которые приводит ТАСС, 23-летнему автомобилисту вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, сопряженное с оставлением места ДТП.

23-летнему водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), — отметила Нефедова.

Она пояснила, что максимальное наказание по этой статье — семь лет колонии. В ближайшее время, добавила глава пресс-службы, суд рассмотрит вопрос о заключении водителя под стражу на время следствия.

Ранее в Сети появилось полное видео ДТП, снятое из салона автомобиля. На ней отчетливо видно, как пешеходы идут по переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.