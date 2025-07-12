Появилось полное видео наезда машины на пешеходов в Москве

Появилось полное видео ДТП в Москве, в котором нетрезвый водитель сбил группу пешеходов и скрылся с места аварии. RT опубликовал запись, сделанную из салона автомобиля, которая была предоставлена источником в правоохранительных органах.

На ней отчетливо видно, как пешеходы идут по переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент их сбивает автомобиль.

Машиной, которая сбила пешеходов, оказался электрокар HiPhi Z. За рулем находился 23-летний студент, которого вместе с пассажирами задержали после инцидента.

Согласно информации столичной прокуратуры, в результате наезда пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. В ближайшее время водителю предъявят обвинение, после чего будет решен вопрос о мере пресечения. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Альтернативными мерами наказания могут стать принудительные работы сроком до пяти лет или запрет занимать определенные должности в течение трех лет. Сама авария произошла в Москве на Бережковской набережной.