Стало известно наказание для сбившего людей в Москве водителя Сбившему пятерых пешеходов водителю грозит до семи лет лишения свободы

Водителю электрокара HiPhi Z, сбившему пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. ДТП произошло накануне, в результате наезда пострадали трое взрослых и двое детей.

Его действия подлежат квалификации по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, после чего с участием прокурора будет решен вопрос о мере пресечения. По информации столичного ГУ МВД, санкции статьи также предусматривают альтернативное наказание — принудительные работы на срок до пяти лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. Двое взрослых получили тяжелые травмы, остальные — средней тяжести. Водитель первоначально скрылся с места происшествия. Позднее его задержали и установили личность — виновником оказался 23-летний студент.