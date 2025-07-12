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12 июля 2025 в 10:14

Стало известно наказание для сбившего людей в Москве водителя

Сбившему пятерых пешеходов водителю грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водителю электрокара HiPhi Z, сбившему пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. ДТП произошло накануне, в результате наезда пострадали трое взрослых и двое детей.

Его действия подлежат квалификации по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, после чего с участием прокурора будет решен вопрос о мере пресечения. По информации столичного ГУ МВД, санкции статьи также предусматривают альтернативное наказание — принудительные работы на срок до пяти лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. Двое взрослых получили тяжелые травмы, остальные — средней тяжести. Водитель первоначально скрылся с места происшествия. Позднее его задержали и установили личность — виновником оказался 23-летний студент.

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