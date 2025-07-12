Россиянам сообщили, когда нужно подтверждать происхождение денег на вкладе Доцент Белянчикова: банки могут интересоваться происхождением денег на вкладе

Кредитные организации обладают правом запрашивать у клиентов подтверждение происхождения средств, размещаемых на депозитах, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Она уточнила, что подобные проверки могут касаться даже незначительных сумм.

Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть, — заявила доцент.

Эксперт пояснила, что особое внимание уделяется крупным денежным поступлениям, активизации ранее неиспользуемых счетов и другим подозрительным операциям. В таких случаях кредитная организация вправе потребовать от вкладчика документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть справки о доходах, договоры купли-продажи имущества, документы о наследстве или другие аналогичные бумаги.

Ранее финансовый эксперт Игорь Балынин рекомендовал россиянам распределять сбережения между несколькими депозитами с различными сроками. Он пояснил, что наиболее выгодным решением будет размещение основной части средств на двух- и трехлетних вкладах.