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06 августа 2025 в 02:59

Трамп расписался в собственной неосведомленности перед журналистами

Трамп заявил, что ничего не слышал об импорте урана и удобрений из России в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил об отсутствии у него информации относительно импорта американскими компаниями российского урана и удобрений. Данный вопрос был поднят Индией в ответ на торговые угрозы повысить пошлины на экспорт.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать заявление индийской стороны. В Дели указали на американский масштабный импорт стратегически важных товаров — урана и удобрений — из России.

Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся к этому вопросу, — неожиданно ответил глава государства.

Ранее американский лидер заявил, что ощутимо повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как Нью-Дели все еще закупает российскую нефть. При этом, отметил он, индийское руководство затем реализует это сырье на свободном рынке с большой наценкой.

Позже представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что угрозы Вашингтона в адрес республики за приобретение нефти у России являются неоправданными и неразумными. Государства, критикующие Индию, сами состоят в торговых отношениях с РФ, напомнил он.

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